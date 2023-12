fot. PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Legia Warszawa pokonała w niedzielę Zagłębie Lubin 3-0

W kadrze meczowej zabrakło Bartosza Kapustki, który w ostatnich tygodniach wrócił na boisko

Kosta Runjaić uspokoił i zdradził, że pomocnik jest chory

Runjaić docenił zasłużone zwycięstwo

Legia Warszawa pokonała w niedzielę na wyjeździe Zagłębie Lubin 3-0. Po zaledwie czterech minutach meczu Wojskowi prowadzili już 2-0, co pozwoliło im ułożyć grę i przeciwnika, który po tym początku wyraźnie się podłamał. Miedziowi próbowali jakkolwiek zareagować, ale nie byli tego dnia dobrze dysponowani. W drugiej połowie Josue dobił rywala i ustalił wynik rywalizacji na 3-0. Kosta Runjaić stwierdził, że jego zespół wygrał zasłużenie.

– Odnieśliśmy zasłużone zwycięstwo. Początek meczu był szalony, bardzo szybko zdobyliśmy dwie bramki, które dodały nam pewności siebie i lepiej czuliśmy ten mecz dzięki temu. Scenariusz tego meczu ułożył się dla nas perfekcyjnie. To cieszy! Tym bardziej, że za nami bardzo ciężki mecz w Birmingham przeciw Aston Villi. Odbyliśmy długą podróż do domu, nie było czasu na regenerację i odpoczynek. Dlatego też dość późno dotarliśmy do Lubina, a ta podróż też nie należała do krótkich – mówi opiekun stołecznej ekipy.

W kadrze meczowej zabrakło Bartosza Kapustki, który w ostatnim czasie jest konsekwentnie wprowadzany do gry po wyleczeniu ciężkiej kontuzji. Runjaić uspokoił kibiców i zdradził, że pomocnik opuścił to spotkanie z powodu choroby.

