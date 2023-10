fot. Imago / Piotr Kucza / FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Legia Warszawa w próbie generalnej przed starciem z AZ Alkmaar przegrała z Jagiellonią Białystok (0:2)

Kosta Runjaić podzielił się swoimi przemyśleniami na temat rywalizacji

Wpływ na porażkę Wojskowych miała przede wszystkim niemrawa pierwsza połowa w ich wykonaniu

Trener Legii skomentował spotkanie z Jagiellonią

Legia Warszawa doznała w niedzielny wieczór pierwszej porażki w tej kampanii. Wojskowi ulegli na stadionie przy Słonecznej miejscowej Jagiellonii Białystok (0:2). Po zakończeniu spotkania opinią na jego temat podzielił się opiekun Wojskowych.

– Gratuluję zwycięstwa Jagiellonii. Nie przegraliśmy ligowego meczu od dłuższego czasu. Musimy to zaakceptować, chociaż nie jesteśmy zadowoleni – przekonywał Kosta Runjaić cytowany przez Legia.com.

– Przegraliśmy ten mecz przez pierwszą połowę, gdy straciliśmy zbyt łatwe dwie bramki. W drugiej połowie daliśmy z siebie wszystko, chcieliśmy wrócić do meczu. Zainwestowaliśmy wiele w ten mecz. Obrona Jagiellonii zaprezentowała się jednak bardzo dobrze, zatrzymywała nasze sytuacje. Rywale byli zwarci, a my nie potrafiliśmy się temu przeciwstawić. To zasłużone zwycięstwo ze strony gospodarzy – zaznaczył Niemiec.

W następnej kolejce legioniści zmierzą się na swojej arenie z Rakowem Częstochowa. Mecz odbędzie się 8 października o godzinie 17:30.

