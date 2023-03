fot. PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Legia Warszawa ma zamiar wrócić na zwycięskie tory w lidze w sobotni wieczór

Przed spotkaniem z Górnikiem Zabrze wypowiedział się trener Kosta Runjaić

Rywalizacja 14-krotnego z 15-krotnym mistrzem Polski jest jednym szlagierem 23. kolejki

“Górnik na pewno będzie zmotywowany”

Legia Warszawa w drodze o finał krajowego pucharu zmierzy się z KKS-em Kalisz. Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia. Zanim jednak do tego dojdzie to legionistów czekają trzy potyczki ligowe.

– Czekaliśmy z napięciem na wyniki losowania Pucharu Polski. Gra w półfinale dla każdej drużyny jest czymś szczególnym. Dla mnie było tak naprawdę obojętne, kogo wylosujemy. Chcemy dojść do finału i wygrać trofeum. Gdy byłem trenerem Pogoni Szczecin, przegrałem w Kaliszu po dziwnym spotkaniu. Można powiedzieć, że mamy pewną ranę do zagojenia. Mamy jeszcze trochę czasu do spotkania z KKS-em Kalisz. Musimy się do tego przygotować, ale na razie skupiamy się na ligowych rywalizacjach – przekonywał Kosta Runjaić cytowany przez Legia.com.

W trakcie sobotniego starcia w Zabrzu na trybunach będzie obecnych mniej więcej 20 tysięcy widzów, wspierających gospodarzy. Szkoleniowiec stołecznej ekipy zdaje sobie sprawę z tego, że na stadionie przy Roosevelta jego ekipę czeka trudne zadanie.

– W Zabrzu spotkają się drużyny, których rywalizacja ma za sobą bogatą historię. Z tego, co wiem, sobotni mecz będzie dla Górnika najważniejszym w sezonie. Czeka nas bardzo dobra atmosfera. Spodziewam się intensywnego i emocjonującego meczu. Górnik na pewno będzie bardzo zmotywowany. Rywale mają w kadrze wielu świetnych piłkarzy – przekonywał Runjaić.

W szeregach zabrzan siła ofensywna może opierać się na Lukasie Podolskim. Opiekun Legii darzy zawodnika dużym szacunkiem.

– Nie zajmowałem się kwestią Lukasa Podolskiego. Na pewno jest to wyjątkowy piłkarz dla Górnika. Może stanowić wzór dla innych. W polskiej Ekstraklasie nie ma piłkarza, który osiągnąłby takie sukcesy. Cały czas ma przebłyski swojej jakości. Pod tym względem można powiedzieć, że daje Górnikowi tyle, co Josue Legii. Mam duży szacunek do tego piłkarza. To świetny zawodnik, którego nie da się nie lubić – powiedział Niemiec.

Sobotnia potyczka zacznie się o godzinie 20:00.

Górnik Zabrze Legia Warszawa 3.15 3.40 2.38 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 marca 2023 09:46 .

