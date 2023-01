fot. PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaić

W pierwszej kolejce rundy wiosennej Ekstraklasy Legia Warszawa zagra przed własną publicznością z Koroną Kielce. W obszernym wywiadzie dla Legia.net Kosta Runjaić ocenił okres przygotowawczy oraz cele na drugą część sezonu. Wypowiedział się także o działaniach klubu na rynku transferowym oraz zatrzymaniu największych gwiazd.

Legia Warszawa zakończyła rundę jesienną na drugim miejscu w tabeli

Kosta Runjaić celuje w utrzymanie lokaty na podium Ekstraklasy

Niemiec mówi o przyszłości Josue oraz Filipa Mladenovicia

Legia nie ma szans na tytuł?

Po fatalnym poprzednim sezonie Legia Warszawa radzi sobie obecnie zdecydowanie lepiej. Rundę jesienną udało się zakończyć na drugim miejscu w tabeli, co jest dobrym prognostykiem przed drugą częścią rozgrywek. O zdobycie mistrzostwa Polski będzie natomiast bardzo ciężko, bowiem liderujący Raków Częstochowa odskoczył na dziewięć punktów. Kosta Runjaić skupia się na zakończeniu sezonu w pierwszej trójce.

– W zasięgu wzroku mamy zakończenie ligi w pierwszej trójce i rozgrywki Pucharu Polski. Wszystko inne jest marzeniem. Różnica między tym a poprzednim sezonem jest taka, że Raków Częstochowa uciekł wszystkim. Z kolei dystans między 2. a 6. miejscem w tabeli jest minimalny. Jeśli Lech Poznań wygra zaległy mecz i odrobi straty, to będzie za nami tylko jeden punkt – mówi szkoleniowiec stołecznej ekipy.

Kilku zawodników Legii ma spory potencjał sprzedażowy, natomiast Runjaić wyklucza odejście któregokolwiek z nich. Kacper Tobiasz, Maik Nawrocki i Bartosz Slisz zostaną na wiosnę w Warszawie.

– Nie wolno nam patrzeć tylko na pieniądze. Nie jesteśmy bankiem. Jesteśmy najbardziej znanym klubem piłkarskim w Polsce, który chce zaoferować dziesiątkom tysięcy ludzi wspaniały mecz w każdą sobotę. To oznacza, że kiedy pojawia się dobra oferta za zawodnika, musimy dokładnie rozważyć i zanalizować co straci drużyna, jeśli on odejdzie i czy nie stracimy jeszcze więcej pieniędzy, jeśli nie osiągniemy bez niego miejsca dającego udział w europejskich pucharach – pyta retorycznie.

Runjaić podjął także temat Josue oraz Filipa Mladenovicia. Kontrakty największych gwiazd Legii Warszawa wygasają wraz z końcem sezonu. Były trener Pogoni Szczecin uważa, że przekonać do pozostania może ich ambitny projekt sportowy.

– Przez pół roku w piłce cały świat może zostać wywrócony do góry nogami. Ale tak na poważnie: trudno mi sobie wyobrazić naszą obecną drużynę bez tej dwójki. Właściwie to nie do pomyślenia w tej chwili. Spójrzcie na ich statystyki, one nie kłamią. Na pewno słyszeliście powiedzenie: “każdy jest do wymiany, ale nie każdego da się zastąpić”. Potrzeba czasu i zawodników o jakości Josue czy Mladenovicia, aby stworzyć topowy zespół. Wszyscy jesteśmy tego świadomi – taka jest teoria. Musimy zobaczyć, czy klub będzie w stanie ich zatrzymać. My jako zespół możemy się do tego przyczynić tylko poprzez pokazanie im takiego przesłania: możecie tutaj odnieść sukces. Aby to zrobić, musimy do końca walczyć o tytuł w lidze i puchar – uważa.

Zobacz również: