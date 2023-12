fot. Imago / Krzysztof Porebski / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jan Woś

Ruch Chorzów powalczy w niedzielę o drugie zwycięstwo w tej kampanii

Przed meczem z ŁKS-em kilka słów wyraził w rozmowie z klubowymi mediami trener Niebieskich

Niedzielna potyczka chorzowian z łodzianami zacznie się o 12:30

Jan Woś przed spotkaniem ŁKS – Ruch

Ruch Chorzów po awansie do elity nie potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. 14-krotny mistrz Polski w PKO Ekstraklasie wygrał jak na razie tylko raz. Niebiescy mają nadzieję, że kolejne zwycięstwo zaliczą w niedzielę.

– Zdajemy sobie sprawę, jak ważny to mecz: tak samo, jak poprzednie, ale że jest już ostatnim, to ranga tego spotkania dla nas i przeciwnika jest bardzo wysoka. Już od jakiegoś czasu powtarzamy sobie, że następny mecz powinniśmy wygrać, by dać sobie szansę walki wiosną. Spotkanie w Łodzi jest ostatnie z tej serii. Zwycięstwo da nam szansę realnej walki o utrzymanie – przekonywał trener Jan Woś cytowany przez KSRuch.com.

Szkoleniowiec chorzowian krótko scharakteryzował najbliższego rywala. – ŁKS zdecydowanie jest zespołem, który ma w składzie dobrych zawodników. Nie przekłada się to na wynik, ale indywidualnie, patrząc na poszczególnych piłkarzy, ma swój spory potencjał. To mecz dwóch drużyn, które powinny, muszą go wygrać – rzekł opiekun Niebieskich.

Wiadomo, że w niedzielnym spotkaniu z powodu kartek nie będzie mógł wystąpić Daniel Szczepan. Mogą go zastąpić Michał Feliks, Artur Pląskowski lub Maciej Firlej. Tymczasem do kadry meczowej Ruchu wracają Maciej Sadlok oraz Tomas Podstawski.

