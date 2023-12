Imago / Jacek Prondzyński Na zdjęciu: Tomasz Foszmańczyk

Ruch Chorzów wybrał miasto Belek w Turcji jako bazę podczas zimowego zgrupowania

Pierwszy trening po przerwie zaplanowano na 8 stycznia

Meczem z Legią “Niebiescy” otworzą rundę wiosenną w Ekstraklasie

Ruch Chorzów uda się do Belek na zgrupowanie

Ruch Chorzów opublikował plan zimowych przygotowań do rundy wiosennej w Ekstraklasie. Miejscem, gdzie podopieczni Jana Wosia będą budować formę na najbliższe miesiące, będzie miasto Belek w Turcji. Jak informuje klub zgrupowanie, zostało dofinansowane przez Stowarzyszenie Wielki Ruch oraz fankluby FC Deutschland i Blue England. Podczas pobytu nad Morzem Śródziemnym Ruch rozegra trzy sparingi. Beniaminek Ekstraklasy sprawdzi formę w meczach z Kecskemeti TE, FC Dirta Gnjilane oraz Brera Strumica.

Zawodnicy do treningów wrócą 8 stycznia, dzień później rozpoczną się badania w AWF w Katowicach, które potrwają do 11 stycznia. Przed wyjazdem na zgrupowanie Ruch zagra 17 stycznia sparing z Polonią Bytom. Od 20 stycznia do 1 lutego “Niebiescy” będą szlifować formę w Turcji. Po powrocie 2 lutego rozegrają jeszcze jeden mecz kontrolny z Odrą Opole. Następnie będą przygotowywać się w Chorzowie do meczu z Legią, który odbędzie się 9 lutego.

