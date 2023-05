Raków Częstochowa zainteresowany młodzieżowcem ze spadkowicza

W najbliższym czasie może dojść do ciekawego ruchu na linii Miedź Legnica - Raków Częstochowa. Obiektem takiej transakcji ma być Dawid Drachal. Mistrz Polski jest bardzo zainteresowany takim ruchem, o czym poinformował Szymon Janczyk z "Weszło".

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Drachal - Miedź Legnica

Raków Częstochowa jest zainteresowany pozyskaniem młodzieżowca ze spadkowicza

Chodzi o Dawida Drachala z Miedzi Legnica

To kolejny gracz, który może zamienić Legnicę na Częstochowę

Kolejne wzmocnienie z Miedzi?

W najbliższym czasie może dojść do ciekawego ruchu na linii Miedź Legnica – Raków Częstochowa. Obiektem takiej transakcji ma być Dawid Drachal. Raptem 18-letni piłkarz rozegrał w obecnym sezonie PKO Ekstraklasy kilka spotkań, ale już zdołał się wyróżnić i wzbudzić swoją osobą zainteresowanie Rakowa Częstochowa. Mistrz Polski ma naciskać na jak najszybsze pozyskanie utalentowanego piłkarza, o czym donosi Szymon Janczyk z portalu “Weszło”.

Z tego co słyszymy, Miedź liczy nawet na milion euro z tytułu sprzedaży Dawida Drachala. Dlatego na Dolnym Śląsku liczą przede wszystkim na oferty z zagranicznych drużyn – przekazał dziennikarz portalu “Weszlo.com”. Jeśli taka cena by się utrzymała, to Raków raczej odpuści sobie sprowadzenie piłkarza. Bowiem jest ona dla klubu zbyt duża.

Już wcześniej klub z Częstochowy wyrażał zainteresowanie innym piłkarzem Miedzi Legnica. Maxime Dominguez, bo o nim mowa ma być na ostatniej prostej do podpisania umowy z nowym mistrzem kraju. Szwajcar w poniedziałek ma przejść testy medyczne.

