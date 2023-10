fot. PressFocus Na zdjęciu: Stadion Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa otrzymał pozytywną wiadomość w sprawie dofinansowania przebudowy obiektu przy Limanowskiego

Ministerstwo Sportu i Turystyki wesprze inwestycję kwotą blisko 35,5 miliona złotych

Łaczny koszt przebudowy obiektu Czerwono-niebieskich ma wynieść mniej więcej 60-70 milionów złotych

Raków doczekał się wiadomości od rządu na temat stadionu

Raków Częstochowa to klub, który w ostatnich latach zaliczył niesamowity progres sportowy. Czerwono-niebiescy dzięki świetnej postawie na zielonej murawie mogli cieszyć się z takich sukcesów jak dwukrotny triumf w Fortuna Pucharze Polski. W poprzedniej kampanii Czerwono-niebiescy pod wodzą Marka Papszuna wywalczyli natomiast mistrzostwo Polski. Jednocześnie aktualnie drużyna może rywalizować na europejskiej scenie w Lidze Europy.

Kibice częstochowskiej ekipy na mecze w roli gospodarza w europejskich pucharach muszą jednak udawać się na ArcelorMittal Park w Sosnowcu. Wpływ na taki obrót wydarzeń ma to, że obiekt Rakowa nie spełnia odpowiednich norm UEFA. Tymczasem jest szansa, że wkrótce ulegnie to zmianie. Europoseł Jadwiga Wiśniewska przekazała, że ministerialne środki w wysokości 35 341 600, 00 zł zostaną przekazane na przebudowę stadionu Rakowa. Kilka słów na ten temat wyraził przedstawiciel Rakowa w rozmowie z naszym serwisem.

– Miasto Częstochowa złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach “Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”. Póki nie ma oficjalnej decyzji o jego rozstrzygnięciu, nigdy nie można być spokojnym, jak to będzie wyglądać. W każdym razie sytuacja Rakowa Częstochowa jest dość głośna w Polsce. Wiele osób kibicuje klubowi, aby warunki dla pierwszej drużyny i akademii się poprawiały. I finalnie otrzymaliśmy pozytywną wiadomość. Teraz trzeba czekać na kolejne ruchy – mówił przewodniczący Rady Nadzorczej mistrza Polski – Wojciech Cygan.

– Wnioskodawcą jest Miasto Częstochowa. My natomiast jako klub jesteśmy tylko dzierżawcą. Miasto po decyzji ministerialnej musi odnieść się do rozstrzygnięcia, zabezpieczając środki na wkład własny. Jeśli decyzja, która musi przejść przez radę miasta, będzie pozytywna, to wówczas należy spodziewać się procedury przetargowej i wszelkich działań związanych z załatwianiem formalności w tej sprawie. To na pewno kwestie paru najbliższych tygodni, czy miesięcy, gdy jeszcze pare rzeczy musi zostać załatwionych, aby móc mówić, że przebudowa będzie miała miejsce – przekonywał przedstawiciel Rakowa.

Kibiców najbardziej interesuje to, kiedy proces przebudowy zacznie się i ciężki sprzęt wjedzie na terenie obiektu przy Limanowskiego. Trudno przewidzieć, ale pozytywny scenariusz zakłada, że odbędzie się to niebawem.

– Czy przebudowa może zacząć się w pierwszym kwartale 2024 roku? W optymistycznym wariancie można brać taki scenariusz pod uwagę. Nie mogłoby być jednak w takim przypadku żadnych blokad i przeszkód, które wydłużałyby cały proces – zaznaczył Wojciech Cygan.

