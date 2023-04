Raków skorzystał z opcji wykupu. Obrońca zostaje w Częstochowie

Raków Częstochowa we wtorek poinformował, że skorzystał z opcji wykupu Stratosa Svarnasa. Grecki środkowy obrońca podpisał z "Medalikami" nową umowę, obowiązująca do końca czerwca 2027 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Stratos Svarnas

Stratos Svarnas wykupiony przez Raków Częstochowa

Grek podpisał kontrakt z klubem do końca czerwca 2027 roku

25-latek jest ważnym zawodnikiem w zespole Marka Papszuna

Stratos Svarnas zostaje w Częstochowie

Raków Częstochowa poinformował we wtorek, że skorzystał z opcji wykupu Stratosa Svarnasa z AEK-u Ateny. Nowa umowa greckiego defensora będzie obowiązywała do końca czerwca 2027 roku. 25-latek w zespole dowodzonym przez Marka Papszuna rozegrał dotychczas 33 spotkania. W tym czasie zdobył trzy bramki oraz zanotował cztery 4 asysty.

– Przede wszystkim jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być częścią tego klubu przez kolejne lata. To był mój cel od czasu, kiedy tu przyszedłem. Bardzo się cieszę, że klub mi zaufał. Kibice również mi zaufali i to pokazują. Chciałbym każdego roku stawać się lepszym, więc w przyszłym chcę zagrać w fazie grupowej europejskich pucharów i doceniać to niesamowite doświadczenie – powiedział Svarnas.

– Stratos udowodnił swoją wartość i stał się ważnym zawodnikiem drużyny oraz jednym z najlepszych obrońców ligi. Podpisanie wieloletniego kontraktu pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku i tworzymy bardzo dobre środowisko dla rozwoju piłkarzy. Wierzymy, że Stratos może stać się jeszcze lepszym zawodnikiem i przyczynić się do kolejnych sukcesów – mówi Robert Graf, dyrektor sportowy Rakowa.

Stratos Svarnas przeniósł się do Polski przed rozpoczęciem sezonu na zasadzie wypożyczenia z AEK-u Ateny. Grecki środkowy obrońca szybko wywalczył miejsce w podstawowym składzie Rakowa Częstochowa i stał się mocnym punktem zespołu.

