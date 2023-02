Envato Elements Na zdjęciu: Depresja

Kilkadziesiąt osób skorzystało z pomocy, jaką Raków Częstochowa zorganizował w Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją. – Naszym celem była nie tylko pomoc, ale przełamywanie tabu – mówi Michał Szprendałowicz, rzecznik klubu.

Raków Częstochowa wsparł Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją poprzez uruchomienie specjalnej linii, dzięki której osoby podejrzewające u siebie tę chorobę mogły uzyskać poradę

W ciągu kilku godzin z linii skorzystało kilkadziesiąt osób – informuje klub

– Temat depresji wciąż jest postrzegany jako coś wstydliwego, a przecież dotyczy milionów ludzi na całym świecie. Potężnym problemem depresji jest to, że ludzie boją się o niej mówić. Dlatego tak zależało nam na przełamaniu tych barier i ośmieleniu ludzi do wykonania tego pierwszego kroku – mówi nam Michał Szprendałowicz.

– Po pierwsze beneficjentami są ludzie, którym pomogliśmy bezpośrednio – mówi rzecznik Rakowa. Mam na myśli tych, którzy zadzwonili, by porozmawiać. Ich było podobnie jak w zeszłym roku – kilkadziesiąt. Oni uzyskali poradę, co dalej robić, jak się zachować, na co zwracać uwagę. Dostali odpowiedź, czy faktycznie mają symptomy depresji, czy nie. Natomiast jest jeszcze drugi aspekt tej akcji, co najmniej tak samo ważny – przełamywanie tabu. Temat depresji wciąż jest postrzegany jako coś wstydliwego, a przecież dotyczy milionów ludzi na całym świecie. Potężnym problemem depresji jest to, że ludzie boją się o niej mówić. Dlatego tak zależało nam na przełamaniu tych barier i ośmieleniu ludzi do wykonania tego pierwszego kroku.

Jak się okazało, z pomocy Rakowa skorzystali kibice z całej Polski, a nawet z zagranicy.

– Osoby, które dzwonią, nie muszą podawać o sobie żadnych danych, ale niektóre robią to same od siebie. Dzięki temu wiemy, że pomagaliśmy dziś ludziom z regionów znacznie oddalonych od Częstochowy. Nawet z zagranicy. Kibice Rakowa stanowili tylko część, co pokazuje, że akcja jest prowadzona ponad podziałami. Patrząc na Facebooka czy Twittera widzimy, że informację o niej udostępniają fani różnych klubów, za co należy im się szacunek – dodaje Szprendałowicz.

– Depresja jest chorobą, którą ciężko zdiagnozować. Ale nawet taka 10-minutowa rozmowa może dać odpowiedź na pytanie, czy możemy mieć do czynienia z depresją. Jeśli tak, nasz psycholog kieruje daną osobę w odpowiednie miejsce. To ogromna wartość, bo wiele osób żyje z tą chorobą w niewiedzy – kończy rzecznik.

Akcja Rakowa odbyła się w trakcie Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją, natomiast warto dodać, że osoby znajdujące się w kryzysie psychicznym mogą uzyskać pomoc, dzwoniąc na bezpłatną infolinię całodobowego Centrum Wsparcia, które działa pod numerem 800 70 2222. Natomiast Fundacja Itaka prowadzi Antydepresyjny Telefon Zaufania pod numerem 22 654 40 41.

Kompendium wiedzy na temat depresji można znaleźć na stronie www.przeciwdepresji.pl. Działa również infolinia dla dzieci i młodzieży, którą prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Można tam uzyskać pomoc pod numerem 116 111.