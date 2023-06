Raków Częstochowa w nowym sezonie Ekstraklasy będzie bronił mistrzowskiego tytułu. Mimo że szkoleniowca Czerwono-niebieskich nie będzie już Marek Papszun, to i tak ekipa z Limanowskiego będzie jednym z głównych kandydatów do końcowego triumfu. Klub poinformował o zmianach w sztabie szkoleniowym.

Za nieco ponad miesiąc zacznie się nowy sezon Ekstraklasy

Raków Częstochowa poinformował o zatrudnieniu nowych trenerów

W klubie z Limanowskiego pracować będą Tomasz Włodarek i Jakub Dziółka

Dawid Szwarga z nowymi asystentami

Raków Częstochowa zaczyna przygotowania do nowej kampanii. Podopieczni Dawida Szwargi zaczną rywalizację od występów w europejskich pucharach. Tymczasem klub oficjalnie poinformował o zatrudnieniu nowych trenerów.

“Tomasz Włodarek oraz Jakub Dziółka dołączyli do sztabu szkoleniowego Rakowa Częstochowa, w którym będą pełnić funkcję asystenta pierwszego trenera” – brzmi wiadomość opublikowana przez oficjalną stronę internetową Rakowa.

– Jeszcze nie spotkałem się z taką sytuacją, że wchodząc do klubu, znam tak dobrze pierwszego trenera i asystentów. Śledziłem Raków bardzo mocno od dwóch lat. Myślę, że to pomoże mi szybko się tutaj zaaklimatyzować i od początku wejść na wysokie obroty. Stawiam przed sobą kilka celów. Na pewno wchodząc do takiej drużyny, jest duża chęć uczestniczenia w codziennym procesie i wygrywania meczów. Pracując w takim sztabie zakładam również, żeby jeszcze bardziej się rozwinąć i stać lepszym trenerem – mówił po dołączeniu do klubu trener Tomasz Włodarek.

Radości z podjęcia nowego wyzwania nie krył też szkoleniowiec prowadzący do niedawną SKRĘ Częstochowa. – Wszyscy mamy jasne cele. Chcemy wygrywać każdy mecz. Przed nami spotkania pucharowe i po to tutaj jesteśmy, żeby dobrze przygotować zespół. Chcę się rozwijać, ale też trafiam tutaj po to, żeby dać drużynie i sztabowi swoją wiedzę, którą do tej pory uzyskałem. Myślę, że ja i klub na tym skorzysta – powiedział trener Jakub Dziółka.

