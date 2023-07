IMAGO / JAKUB ZIEMIANIN /400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Raków Częstochowa zyskał nowego sponsora

STS, który jakiś czas temu rozstał się z Lechem Poznań został oficjalnym bukmacherem mistrzów Polski

Umowę między stronami zawarto na rok

Lider rynku z liderem ligi

Raków Częstochowa na kanwie boiskowych sukcesów rozwija się także finansowo i marketingowo. Klub jest coraz bardziej rozpoznawalny w kraju, a zarząd ma nadzieję, że wkrótce i poza granicami. Tym samym mistrzowie Polski stają się łakomym kąskiem dla potencjalnych nowych sponsorów. Tak jest też w przypadku STS, czyli jednego z największych bukmacherów w kraju. Lider rynku ostatnio rozstał się z Lechem Poznań, a teraz został nowym sponsorem “Medalików”.

– Kontrakt sponsorski z obecnymi Mistrzami Polski, to to decyzja podjęta w oparciu o nasze doświadczenia i aspiracje. To także kolejny etap skutecznie i szeroko realizowanej od lat strategii wspierania rodzimego sportu. Jako zaangażowany sponsor, który wielokrotnie w ramach współprac sponsorskich swoimi działaniami wychodzi poza ramy zawartych umów, planujemy także w Częstochowie wspólnie z klubem aktywować kontrakt z korzyścią dla kibiców – mówi Paweł Rabantek, Chief marketing officer w STS w oficjalnym komunikacie.

– Cieszymy się, że jako najlepsza drużyna w kraju nawiązaliśmy współpracę z największą polską firmą bukmacherską. Łączą nas aspiracje do międzynarodowej ekspansji i ciągła chęć rozwoju – powiedział Piotr Obidziński, prezes zarządu Rakowa.

Kontrakt będzie obowiązywać przez najbliższy sezon. Logo bukmachera pojawi się na m. in. na bandach LED, ściankach sponsorskich oraz innych elementach ekspozycyjnych stadionu Rakowa Częstochowa. Współpraca obejmie także media społecznościowe.

