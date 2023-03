PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Małgorzata Mańka-Szulik wypowiedziała się na temat przedłużenia umowy z Lukasem Podolskim

Prezydent Zabrza uważa, że ta współpraca powinna znaleźć kontynuację

Agent Niemca podkreślił, że warunki nowej umowy są ustalone, ale nic nie zostało podpisane

“Chciałabym, żeby Podolski mocno utożsamiał się z Górnikiem”

Przyszłość Lukasa Podolskiego w Górniku Zabrze nie jest wcale przesądzona. Obecna umowa wiąże Niemca z zespołem tylko do końca sezonu. Ba, powrót na ławkę trenerską Jana Urbana sprawił, że nawet awaryjne odejście z Zabrza nie wydawało się niemożliwe. Tę sytuację skomentował już jednak agent 37-latka.

– Nie ma żadnych wątpliwości, że Lukas zostanie w Górniku co najmniej do końca sezonu. Wie, że sytuacja jest bardzo trudna i chce pomóc jak tylko może – powiedział agent Podolskiego. – No cóż, mówiąc o nowym kontrakcie Lukasa, to on jest gotowy praktycznie od grudnia, wszystko już wtedy było ustalone. Tak naprawdę to taka sama umowa jak na obecny sezon. Nie uwzględniająca ani inflacji, ani innych czynników. Powiem to jeszcze raz: to kontrakt podpisany sercem, a nie pieniędzmi. Zatem na papierze wszystko jest ustalone, ale potem były święta, obóz przygotowawczy w Turcji, kolejne zmiany w klubie. Na ten moment mogę więc powiedzieć jasno: warunki są ustalone, ale nic nie jest podpisane – dodał w kontekście nowej umowy.

Większościowym właścicielem Górnika jest Zabrze. W sprawie nowego kontraktu dla Poldiego wypowiedziała się prezydent miasta.

– Wspierałam jego zatrudnienie, bo wiem, że marzył, by zakończyć tu zawodową karierę. Przyjście piłkarza tej klasy to było mocne wydarzenie. Zresztą widać, że kiedy walnie lewą nogą, to mucha nie siada. Patrzę na niego, jak na zawodnika. Jeśli ma przyjaciół, którzy chcą się mocniej zaangażować w Górnika – nie mówię nie. Chciałabym, aby mocno utożsamiał się z klubem. Kontrakt Lukasa jest ponad miarę Górnika, ale uważałam, że skoro on chce, a my możemy się postarać – to idźmy razem, wzmacniajmy klub – wyznała Małgorzata Mańka-Szulik.

Podolski rozegrał w tym sezonie 24 spotkania dla Górnika we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich siedem bramek i tyle samo asyst.

