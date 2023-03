PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Dyrektor sportowy Rakowa wypowiedział się na temat transferów

Częstochowianie chcą stale się wzmacniać

Robert Graf opowiedział o trudnościach z tym związanych

Dyrektor Rakowa komentuje politykę transferową

Na czele tabeli Ekstraklasy znajduje się Raków, który ma dziewięć punktów więcej, niż Legia Warszawa. Częstochowianie latem zapewne zagrają w europejskich pucharach. Klub stara się zatem wzmocnić kadrę, co wcale nie jest łatwe. Przekonuje o tym dyrektor sportowy lidera naszej ligi.

– Wchodząc na coraz wyższy poziom sportowy, chcemy pozyskiwać coraz lepszych zawodników. Oni mają być gotowi do gry od razu, żeby mogli wzmocnić drużynę „tu i teraz” lub w jakiejś dość krótkiej perspektywie. Zawodnicy, którzy prezentują taki poziom są często dla nas poza zasięgiem finansowym – mówi Robert Graf w wywiadzie dla Weszło.com. Jak się okazuje, niektórzy gracze na wstępnie porzucają chęć reprezentowania Rakowa, z racji na poziom sportowy naszej ligi.

– Są to też gracze, którzy niekoniecznie chcą trafić do polskiej ligi. Nie jest to problem, że chodzi konkretnie o Raków, kwestię stadionu czy miasta. Po prostu z założenia nie chcą grać w Ekstraklasie – kontynuował dyrektor sportowy Rakowa. Częstochowianie muszą się zatem mocno wysilić na rynku transferowym przed europejskimi pucharami.

