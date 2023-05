fot. Imago / Piotr Matusewicz / PressFocus Na zdjęciu: Pedro Rebocho

Lech Poznań nie będzie kontynuowac współpracy z Pedro Rebocho

Portugalczyk po wyśnięciu kontraktu rozstanie się z Kolejorzem

Klub przekazał oficjalną wiadomość w sprawie

Pedro Rebocho kończy etap w Lechu

Lech Poznań zaczyna budować już kadrę na kolejną kampanię. Już wiadomo, że z klubem rozstanie się lewonożny obrońca Kolejorza.

“Przygoda Pedro Rebocho z Lechem Poznań dobiega końca. Portugalski lewonożny obrońca ma kontrakt do 30 czerwca 2023 i wtedy formalnie przestanie być piłkarzem Kolejorza” – brzmi komunikat klubu z Bułgarskiej.

Portugalski zawodnik trafił do Lecha w 2021 roku. Zawodnik już w swoim premierowym występie w koszulce Kolejorza przeciwko Wiśle Kraków (5:0) strzelił gola i zaliczył asystę. Ogólnie w poznańskiej drużynie zawodnik rozegrał 60 spotkań.

– Rozmawialiśmy z Pedro w temacie przedłużenia umowy, spotykaliśmy się, ale na końcu wspólnie doszliśmy do wniosku, że nasza współpraca dobiegnie końca. Zawodnik chce zrobić kolejny krok w swojej karierze i oczywiście szanujemy to. Chcę podziękować Pedro za te dwa lata przy Bułgarskiej. Wywalczył z klubem mistrzostwo Polski, a w drugim sezonie dołożył swoją cegiełkę do awansu do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Rozstajemy się w bardzo dobrej atmosferze – przekazał dyrektor sportowy klubu – Tomasz Rząsa.

