"Miałem szczęście grać w dużych firmach ze świetnymi kibicami, pięknymi stadionami i atmosferą. Ale Legia jest czymś innym. To nie jest normalne, w Hiszpanii nie przeżywa się tak spotkań" - mówi Jurgen Elitim z Legii w rozmowie z "Kanałem Sportowym".

IMAGO / ZUMA Wire / Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Jurgen Elitim, Legia Warszawa

Jurgen Elitim skomentował atmosferę na stadionie Legii Warszawa

Pomocnik z Kolumbii jest zaszokowany dopingiem fanów

“Legia jest czymś innym. To nie jest normalne, w Hiszpanii nie przeżywa się tak spotkań”

“Polscy kibice zaimponowali mi”

Jürgen Elitim jest jednym z najlepszych letnich wzmocnień Legii Warszawa. Pomocnik z miejsca stał się podstawowym ogniwem stołecznej ekipy i jak na razie nie można powiedzieć, że zawiódł pokładane w nim oczekiwania. Teraz Kolumbijczyk udzielił wywiadu, w którym mówi o niesamowitej atmosferze na stadionie Legii.

– Miałem szczęście grać w dużych firmach ze świetnymi kibicami, pięknymi stadionami i atmosferą. Ale Legia jest czymś innym. To nie jest normalne, w Hiszpanii nie przeżywa się tak spotkań, że co kilka dni masz race, oprawy, symboliczne momenty. Stadion wypełnia się i za każdym razem eksploduje. Polscy kibice najbardziej zaimponowali mi jednak na wyjazdach. Niezależnie czy polecieliśmy do Kazachstanu, Danii czy też Austrii, zawsze byli liczni i głośni – mówi Kolumbijczyk z Legii w rozmowie z “Kanałem Sportowym”.

Czytaj więcej: “Zieliński nie jest twórcą i tworzem. Zróbmy coś z ludźmi dookoła niego”