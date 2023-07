Dobre informacje dla kibiców "Dumy Pomorza" ma Daniel Trzepacz z portalu "PogonSport.Net". Zdaniem dziennikarza, umowę z Pogonią Szczecin przedłużył Kamil Grosicki. Doświadczony skrzydłowy miał związać się z klubem do końca czerwca 2026 roku.

Kamil Grosicki

Kamil Grosicki prawdopodobnie zostanie w Pogoni Szczecin na kolejne sezony

Piłkarz miał przedłużyć umowę z klubem do końca rozgrywek 2025/2026

Skrzydłowy jest jednym z najważniejszych ogniw ekipy Jensa Gustafssona

Grosicki zostanie?

Pogoń Szczecin ma za sobą całkiem pozytywny sezon. Podopieczni Jensa Gustafssona zajęli czwarte miejsce w ligowej tabeli, tym samym awansując do europejskich pucharów. To oznacza konieczność wzmocnień, bowiem kadra zespołu wydaje się zbyt słaba, aby połączyć grę nawet w eliminacjach z ligowymi rozgrywkami. Wśród piłkarzy, którzy dołączyli do klubu jest m.in. Efthymios Koulouris, były król strzelców ligi greckiej.

Wczoraj miałem o tym napisać, bo pewnie i tak lada dzień będzie oficjalka, ale przez zamieszanie z biletami zapomniałem.



Z tego co słyszę umowa z @GrosickiKamil została przedłużona o rok, do końca sezonu 25/26. — Daniel Trzepacz (@d_trzepacz) July 8, 2023

Teraz z kolei dobre informacje dla kibiców “Dumy Pomorza” ma Daniel Trzepacz z portalu “PogonSport.Net”. Zdaniem dziennikarza, umowę z klubem przedłużył Kamil Grosicki. Doświadczony skrzydłowy miał związać się z Pogonią do końca czerwca 2026 roku. W zakończonej kampanii były reprezentant Polski rozegrał 40 spotkań, w których zdobył 13 bramek i zanotował 10 asyst.

