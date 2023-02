PressFocus Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin to ostatnie sobotnie spotkanie 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W pierwszej połowie nie obejrzeliśmy goli, natomiast po zmianie stron strzelali tylko gospodarze.

Pierwsza bramka padła w 58. minucie, a na listę strzelców wpisał się Tomasz Kupisz

Drugi gol padł po znakomitym kontrataku gospodarzy

Świetnym występem popisał się golkiper Jagiellonii, Zlatan Alomerović

Kapitalny występ Alomerovicia – Pogoń nie skruszyła muru

Pierwsza groźna akcja została przeprowadzona przez Pogoń Szczecin w 12. minucie zmagań w Białymstoku. Marcel Wędrychowski zdołał nawet umieścić piłkę w siatce, jednak uczynił to z pozycji spalonej i Zlatan Alomerović mógł odetchnąć z ulgą.

Tuż po upływie 30 minut Sebastian Kowalczyk przymierzył zza szesnastki, ale Alomerović nie miał problemów z obroną tego strzału. Chwilę później atomowy strzał z dystansu oddał Kami Grosicki, a próba reprezentanta Polski zatrzymała się na poprzeczce bramki Jagiellonii.

Pierwsza połowa przebiegała pod dyktando szczecinian, ale ekipa Jensa Gustafssona nie zdołała udokumentować swojej przewagi.

Niedługo po wznowieni rywalizacji Dąbrowski uderzył sprzed pola karnego i Alomerović znowu pewnie interweniował. Kilkanaście sekund po tej akcji Kowalczyk zmarnował doskonała sytuację i z bliska przymierzył obok bramki.

W 58. minucie wynik spotkania otworzył Tomasz Kupisz. 33-latek, który większą część kariery spędził we Włoszech, zdobył swoją pierwszą bramkę po powrocie do ojczyzny. Wychowanek białostoczan najwyżej wyskoczył w polu karnym i głową skierował piłkę do siatki po wrzutce z narożnika boiska.

Świetne dośrodkowanie Wdowika i Tomasz Kupisz celnym strzałem głową daje prowadzenie Jagiellonii Białystok!



📺 Transmisja spotkania w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/FLAEoVhlSt pic.twitter.com/e8qIFLDJUm — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 11, 2023

W 77. minucie Luka Zahović wyszedł sam na sam z Alomeroviciem, ale przegrał pojedynek z golkiperem gospodarzy. Dobitka Grosickiego poszybowała nad poprzeczką. Jagiellonia odpowiedziała po kilkudziesięciu sekundach – Jesus Imaz strzałem bez przyjęcia wykończył wrzutkę Lewickiego i kontrę Pszczółek. Ta sytuacja była analizowana pod kątem możliwego ofsajdu, ale ostatecznie ekipa trenera Stolarczyka cieszyła się z drugiego gola.

Szybko wyprowadzony kontratak, który finalizuje Jesus Imaz! Jagiellonia prowadzi 2:0!



📺 Transmisja spotkania w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/FLAEoVhlSt pic.twitter.com/zTZDi3jYeR — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 11, 2023

Trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry Dante Stipica musiał się wykazać po mocnym uderzeniu Wdowika z rzutu wolnego, a niedługo później najlepiej w zamieszaniu w szesnastce gospodarzy znalazł się Alomerović, który zastopował próbę Kowalczyka.

Jagiellonia znakomicie rozegrała drugą połowę i przy ogromnym udziale Zlatana Alomerovicia sięgnęła po trzy punkty. Białostoczanie awansowali na 12. lokatę, natomiast Pogoń aktualnie zajmuje 5. miejsce i do podium traci już sześć oczek.

Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin (0:0)

Kupisz 58′, Jesus Imaz 78′