fot. PressFocus Na zdjęciu: Jan Grzesik

Warta Poznań pierwsza zdobyła bramkę w PKO Ekstraklasie w 2023 roku. Zieloni skazywani na pożarcie w starciu z Rakowem Częstochowa w ramach 18. kolejki otworzyli wynik rywalizacji za sprawą Jana Grzesika. 28-latek strzelił gola w 26. minucie. Pięć minut później natomiast czerwoną kartką za brutalny faul został ukarany Fran Tudor.

Sobotnie granie w PKO Ekstraklasie zaczęło się w Grodzisku Wielkopolskim

Warta Poznań chciała pokrzyżować plany Rakowa Częstochowa dotyczące odniesienia kolejnego zwycięstw

Losy rywalizacji niespodziewanie otworzyli gospodarze

Warta – Raków: Fran Tudor zachował się skandalicznie

Warta Poznań nie była faworytem w sobotnim spotkaniu 18. kolejki PKO Ekstraklasy z Rakowem Częstochowa. Podopieczni Dawida Szulczka przystępowali do meczu, chcąc odnieść ósme zwycięstwo w sezonie. Niebiesko-czerwoni liczyli z kolei na 14. zwycięstwo.

Wynik spotkania został otwarty w 26. minucie. Wówczas na prowadzenie poznańską ekipę wyprowadził Jan Grzesik, dostawiając nogę do piłki zagranej z boku boiska. Jednocześnie 28-latek zdobył trzecią bramkę w sezonie.

Mamy pierwszego gola w tym roku w @_Ekstraklasa_! Grzesik uderza, piłka odbija się od Rundicia i @WartaPoznan prowadzi! ⚽



📺 https://t.co/ARZSU7xjHd pic.twitter.com/OJuN7Wstat — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 28, 2023

Strata bramki to nie był jedyny problem gości w sobotnim starciu. Od 31 minuty częstochowianie musieli grac w osłabieniu. Czerwoną kartkę za brutalny faul ujrzał Fran Tudor, co może skutkować nawet kilkumeczowym zawieszeniem. Niewykluczone zatem, że do końca lutego zawodnik nie zagra w szeregach Rakowa. Tymczasem w 36. minucie trenera Marek Papszun miał kolejne wyzwanie, bo kontuzji doznał Bartosz Nowak. Jego miejsce zajął Jean Carlos.

Szokujące zachowanie Tudora! 🤯 @Rakow1921 najpierw traci bramkę, a chwilę później Chorwata po czerwonej kartce! 👀



📺 https://t.co/ARZSU7xjHd pic.twitter.com/YEJroVvtNY — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 28, 2023

Po zmianie stron ekipa Marka Papszuna podobnie, jak przed przerwą prowadziła grę. Efekty przyszły natomiast dopiero w 58. minucie, gdy do wyrównania doprowadził Stratos Svarnas. Grek wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego Ivi Lopeza. Jednocześnie Raków nie zamierzał się remisem zadowalać, szukając bramki na wagę wygranej. Ostatecznie bez efektu. Spotkanie zakończyło się rezultatem 1:1.

Mimo gry w dziesiątkę @Rakow1921 się nie poddaje! Svarnas uderza głową po rzucie rożnym i mamy remis! ⚽



📺 Mecz możecie oglądać w CANAL+ SPORT i aplikacji CANAL+ online – pracujemy już nad problemem ze stroną internetową CANAL+ online. pic.twitter.com/vc1gPAHiSI — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 28, 2023

Czytaj więcej: Ubogo w bramki w Mielcu. Szczęście nie było po stronie Lecha