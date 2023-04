fot. PressFocus Na zdjęciu: Stal Mielec - Korona Kielce

Stal Mielec wykonała milowy krok w kierunku utrzymania w PKO Ekstraklasie

Bohaterem spotkania z Koroną Kielce w szeregach teamu Kamila Kieresia został Kamil Kruk

Obrońca mielczan okrasił występ dubletem

Stal lepsza od Korony

Stal Mielec przystępowała do niedzielnego spotkania ligowego, chcąc zrehabilitować się swoim kibicom za wysoką porażkę z Pogonią Szczecin (2:1). Korona Kielce liczyła natomiast na powrót na zwycięskie tory po remisie z Zagłębiem Lubin (2:2). Biorąc pod uwagę to, że obie ekipy walczą wciąż o ligowy byt, to można było spodziewać się ciekawe widowiska.

Na pierwszego gola nie trzeba było czekać, bo już w dziewiątej minucie kapitalnym strzałem wyróżnił się Kyrylo Petrow. Obrońca gości zdecydował się na strzał z własnej połowy boiska, co kompletnie zaskoczyła golkipera Stali i Korona wyszła na prowadzenie.

WOOOOOOOOOOOOOOW! CO ZA GOL! KYRYŁO PETROW TRAFIA Z WŁASNEJ POŁOWY 😍



Bramka sezonu w @_Ekstraklasa_? @Korona_Kielce prowadzi w Mielcu! ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgkuOv pic.twitter.com/5pPq4uZK8a — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 30, 2023

Odpowiedź gospodarzy miała miejsce w 40. minucie. Do wyrównania doprowadził Kamil Kruk. Zawodnik mielczan w 40. minucie popisał się celnym strzałem głową i na przerwę obie drużyny udały się z remisem.

Kamil Kruk wyrównuje jeszcze przed przerwą i walka o utrzymanie trwa w najlepsze! 🔥



📺 Na drugą połowę meczu @FksStalMielec – @Korona_Kielce zapraszamy do CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgkuOv pic.twitter.com/30JBpm8vrl — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 30, 2023

W drugiej połowie na kolejne trafienie trzeba było czekać do 73 minuty. Wówczas drugą bramkę zdobył Kruk, dzięki czemu kielczanie znaleźli się pod ścianą. Stal zaliczyła 10. zwycięstwo w sezonie, legitymując się dorobkiem 38 punktów na koncie.