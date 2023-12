IMAGO / Newspix / KRZYSZTOF CICHOMSKI Na zdjęciu: Linus Wahlqvist

Linus Wahlqvist jest jednym z najlepszych obrońców Pogoni

Piłkarz miał oferty z dwóch czołowych lig w Europie

Chodzi o zespoły SV Darmstadt 98 i Clermont Foot 63

Dobre wieści dla fanów “Portowców”

Pogoń Szczecin w tym sezonie nieco rozczarowuje. Szczególnie patrząc pod względem wyników, bowiem co do atrakcyjności i sposobu gry większych zastrzeżeń mieć nie można. Jednak jeśli chodzi o ligowy dorobek punktowy, to wygląda on dość przeciętnie. Złe wrażenie zrobiła końcówka rundy, gdzie “Portowcy” ulegli m.in. Stali Mielec i stracili punkty z Wartą.

Jednak poza negatywnymi elementami Pogoni są też te nieco bardziej pozytywne. Jednym z nich jest z pewnością Linus Wahlqvist. 27-letni obrońca ma za sobą całkiem przyzwoitą rundę. Teraz jak poinformował na portalu X Piotr Piotrowicz, Szwed odrzucił ofertę z zespołów SV Darmstadt 98 i Clermont Foot 63. Oba te kluby chciały go wykupić po udanych meczach w reprezentacji. Kontrakt Wahlqvista w Szczecinie obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.

Czytaj więcej: Ekstraklasa wróci do TVP? Jasna zapowiedź nowego szefa stacji