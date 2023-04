PressFocus Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Aleksandar Vuković pochwalił zespół po wygranej z Wisłą Płock

Było to czwarte zwycięstwo z rzędu Piasta Gliwice

Tym samym drużyna jest coraz wyżej w ligowej tabeli

Piast Gliwice pnie się w górę tabeli

Piast Gliwice pod wodzą Aleksandara Vukovicia nie przestaje zaskakiwać. Zespół na przestrzeni kilku miesięcy zaliczył bardzo duży postęp. Z drużyny zamieszanej w walkę o utrzymanie, “Piastunki” wspięły się do górnej połowy tabeli. Jednym z najbardziej namacalnych dowodów na rozwój zespołu, jest czwarte zwycięstwo z rzędu, które Piast zanotował w niedzielę. Co ciekawe, wszystkie cztery ostatnie mecze kończyły się wynikiem 1:0.

– To bardzo ważne zwycięstwo. Każdy ma świadomość, jak istotny to jest krok w kierunku osiągnięcia pierwszego celu, jakim było utrzymanie klubu w Ekstraklasie. Przed rundą wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie to osiągnąć i teraz pokazujemy, że tak jest. W następnych kolejkach musimy zrobić wszystko, aby utrzymać podobny poziom. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, aby zarówno osiągnąć cel, jak i zrobić coś ponad nasze oczekiwania – mówi Aleksandar Vuković.

– Ten wynik to minimum, na który zasłużyliśmy. Rywale mieli jedną sytuację po rzucie wolnym i kontynuacji akcji. Dobra interwencja Frantiska Placha pomogła w tym momencie. My sami, mieliśmy kilka momentów, w których mogliśmy podwyższyć wynik i wtedy moglibyśmy spokojniej czekać na koniec meczu, ale nie będziemy narzekać, bo drużynę można tylko chwalić za to, co zaprezentowała w tym spotkaniu, wygrywając całkowicie zasłużenie – dodał Serb po meczu z Wisłą Płock.

