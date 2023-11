fot. PressFocus Na zdjęciu: Piast Gliwice - Korona Kielce

Bardzo słabe zawody miały miejsce w piątkowy wieczór z udziałem Piasta i Korony

Momentami można było odnieść wrażenie, że nawet, gdyby obie ekipy grały całą dobę, to nie byłoby w nich chęci na strzelenie gola

Gliwicka drużyna podzieliła się punktami po raz dziesiąty w sezonie

Piast – Korona: bez goli przy Okrzei

Piast Gliwice po zwycięstwie w środku tygodnia w Fortuna Pucharze Polski z Bruk-Betem Termaliką (1:0) miał nadzieję, że przerwał serię remisowanych kolejno spotkań na dobre. Jednocześnie drużyna Aleksandara Vukovicia celowała w zwycięstwo z Koroną Kielce. Podobny cel miał jednak zespół Kamila Kuzery, co zwiastowało ciekawe widowisko.

W pierwszej połowie przy Okrzei miała miejsce rywalizacja, w której okazji do zdobycia bramki nie było zbyt wiele. Gospodarze oddali co prawda dwa celne strzały, ale nie były one dużym zagrożeniem dla rywali.

Jedyna godna uwagi akcja w pierwszych trzech kwadransach gry miała miejsce w 12. minucie. Wówczas w roli głównej wystąpił Martin Remacle, oddający strzał sprzed pola karnego, ale chybił i do przerwy było 0:0.

Po zmianie stron spotkanie miało podobny przebieg jak przed przerwą. Obie ekipy sprawiały wrażenie, jakby były zadowolone z remisu. Finalnie do końca zawodów rezultat się nie zmienił i mecz zakończył się podziałem punktów.

