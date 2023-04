Pressfocus Na zdjęciu: Leonardo Borges

Piast – Pogoń, gdzie oglądać

Spotkanie z Pogonią Szczecin odbywać się będzie w cieniu kryzysu wizerunkowego Piasta Gliwice. W piątek klub został poinformowany przez PZPN, iż nie uzyskał licencji na grę w Ekstraklasie. Powodem tego są zaległości w płatnościach dla Waldemara Fornalika. Klub w opublikowanym oświadczeniu uderzył w byłego szkoleniowca.

Pogoń natomiast jest na najlepszej drodze do zajęcia miejsca na podium Ekstraklasy. Portowcy rywalizują bezpośrednio z Lechem Poznań o miejsce w eliminacjach do europejskich pucharów. Wygrana z Piastunkami mogłaby ich mocno przybliżyć do celu.

Piast – Pogoń, transmisja w TV

Spotkanie 30. kolejki PKO Ekstraklasy: Piast Gliwice – Pogoń Szczecin rozegrane zostanie w sobotę (29 kwietnia) o godzinie 20:00. Transmisja tego spotkania będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Piast – Pogoń, transmisja online

Mecz Piasta z Pogonią można oglądać za pośrednictwem Tnternetu. Pozwala na to usługa CANAL+ online. Teraz można skorzystać z oferty, dzięki której miesięczny koszt dostępu do pakietu z kanałami CANAL+ to tylko 39 zł, zamiast 49 zł w standardowej ofercie. Promocyjna cena obowiązuje przez pierwsze trzy miesiące. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Piast – Pogoń, kursy bukmacherskie

Mecz między Piastem Gliwice i Pogonią Szczecin nie ma wyraźnego bukmachera. Kurs na wygraną Piastunek to w przybliżeniu 2.65, podczas gdy typ na Portowców to 2.90.

Piast Gliwice Pogoń Szczecin 2.68 3.25 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 kwietnia 2023 08:31 .

