Pewne zwycięstwo w derbach Poznania. Reprezentant Polski zapewnił trzy punkty [WIDEO]

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Lech Poznań pokonał Wartę Poznań 2-0

Obie bramki padły autorstwa Michała Skórasia

Kolejorz mógł wygrać wyżej, lecz Mikael Ishak nie wykorzystał rzutu karnego

Lech znów triumfuje w derbach Poznania

O dziwo, w pierwszych minutach sobotnich derbów Poznania lepiej radziła sobie Warta, która przeprowadziła kilka obiecujących kontrataków. Nie zdało się to na nic, gdyż w najważniejszych momentach brakowało skuteczności bądź odpowiedniej decyzji. Z biegiem kolejnych minut Lech przejmował kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami i spychał rywala do coraz głębszej defensywy. W 34. minucie Michał Skóraś przeprowadził rajd, po którym odegrał do Jespera Karlstroma. Szwed zdecydował się na uderzenie, a po niepewnej interwencji Adriana Lisa polski skrzydłowy popisał się skuteczną dobitką i dał prowadzenie Kolejorzowi.

W pierwszej połowie nie oglądaliśmy kolejnych bramek. Po zmianie stron mistrzowie Polski mieli znakomitą okazję do podwyższenia prowadzenia. W polu karnym Warty sfaulowany został Skóraś, co nie uszło uwadze arbitra. Do jedenastki podszedł Mikael Ishak, który tym razem nie był wystarczająco skuteczny. Piłka po jego strzale odbiła się od poprzeczki i choć napastnik dobił ją do pustej bramki, trafienie nie mogło zostać uznane.

Niekwestionowanym numerem jeden na murawie był tego dnia Skóraś. W 87. reprezentant Polski otrzymał piłkę w polu karnym i skutecznie wykończył kontratak Lecha, zapewniając gospodarzom komplet punktów. W doliczonym czasie gry Warta mogła zniwelować straty, lecz Adam Zrelak nie wykorzystał rzutu karnego.