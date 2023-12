Bartłomiej Pawłowski to jeden z liderów Widzewa Łódź. Zawodnik w rozmowie z Meczykami opowiedział o tym, co miało wpływ na to, że nie trafił swego czasu do Legii Warszawa.

fot. Imago / Krzysztof Cichomski / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Bartłomiej Pawłowski

Bartłomiej Pawłowski swego czasu miał propozycję gry w Legii Warszawa

Doświadczony o kulisach odrzucenia oferty ze stołecznej ekipy opowiedział w rozmowie z Meczykami

Dzisiaj piłkarz broni barw Widzewa Łódź, mając z tym klubem kontrakt do końca czerwca 2024 roku

Pawłowski o odmowie Legii

Bartłomiej Pawłowski to zawodnik, który trafił do Widzewa Łódź w lutym 2022 roku. Aktualny kontrakt 31-latka obowiązuje do końca trwającego sezonu. Tymczasem ostatnio piłkarz wypowiedział się na temat niedoszłego transferu do Legii Warszawa.

– Sportowo Legia to zawsze poważna opcja. Szczerze mówiąc, to jeden z największych klubów w Polsce w ostatnich kilkudziesięciu latach. Ale miałem swoje osobiste sympatie i to miało wpływ na to, że nie znalazłem się w Legii – mówił Pawłowski w rozmowie z Meczykami.

Doświadczony zawodnik w tej kampanii wystąpił w piętnastu meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich cztery bramki i zaliczył trzy asysty.

