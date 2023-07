fot. Imago / Jakub Ziemianin / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun po rozstaniu z Rakowem Częstochowa nie znalazł jeszcze nowego pracodawcy

Mistrz Polski wprost zakomunikował, że jego menedżer jest na pełnych orbotach w poszukiwaniu nowego miejsca pracy

48-letni trener w ostatnich latach wygrywał Fortuna Puchar Polski, Superpuchar Polski i mistrzostwo Ekstraklasy

Papszun głodny pracy przy piłce nożnej

Marek Papszun ma plan, aby wrócić do pracy w roli trenera. Mimo że jeszcze jakiś czas temu pojawiły się sugestie, że 48-latek będzie chciał trochę odpocząć, to ostatnio dał wprost do zrozumienia, że chce wrócić do zawodu trenera.

– Nie zamykam się specjalnie na jakiś kierunek. Jestem otwarty zarówno na europejskie opcje, jak i na te bardziej egzotyczne. Oczywiście biorę też pod uwagę pracę w Ekstraklasie. Chociaż w teorii więcej możliwości jest za granicą. Agent musi pracować i szukać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie – mówił utytułowany trener w audycji “Oko w oko z Marcinem Ryszką”.

Papszun prowadził Raków w 288 spotkaniach. Zaliczył w nich 166 zwycięstw, 63 remisy i 59 porażek. Średnio punktował na poziomie 1,95.

