IMAGO / Tomasz Kudala / Newspix.pl Na zdjęciu: Bartosz Slisz i Gustav Berggren

Leszek Ojrzyński w rozmowie z Przeglądem Sportowym wyróżnił jednego z zawodników Legii Warszawa

Były trener m.in. Korony Kielce i Stali Mielec stwierdził, że będzie to ważny element reprezentacji Polski

Bartosz Slisz odgrywa coraz ważniejszą rolę w stołecznym klubie

Leszek Ojrzyński szczerze o Bartoszu Sliszu

Leszek Ojrzyński to były trener m.in. Korony Kielce, Stali Mielec i Arki Gdynia. W rozmowie z Przeglądem Sportowym odniósł się do ostatniego meczu o Superpuchar Polski. Szkoleniowiec postanowił wyróżnić jednego z zawodników Legii Warszawa, wskazując, że będzie to ważna postać kadry narodowej.

– To jest zawodnik, który będzie regularnie grał w reprezentacji. On zdaje sobie sprawę, że jest w ważnym momencie kariery: gra w Legii, na wysokim poziomie, co automatycznie otwiera furtkę do kadry i większego klubu. Bartosz to mądry piłkarz, nastawiony na sukces – mówi Ojrzyński o Bartoszu Sliszu.