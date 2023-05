fot. PressFocus Na zdjęciu: Michał Nalepa

Lechia Gdańsk jest już pewna tego, że w kolejnym sezonie nie będzie grała w elicie

Gwóźdź w trumnę Biało-zielonych wbiło Zagłębie Lubin

Jeden z zawodników ekipy z Gdańsk wskazał przyczyny spadku z ligi

“To najgorszy dzień w mojej karierze”

Lechia Gdańsk przegrała sobotnie starcie w roli gospodarza z Zagłębiem Lubin (1:3) w ramach 31. kolejki PKO Ekstraklasy. Tym samym Biało-zieloni są już pewni spadku z elity. Taki stan rzeczy ma miejsce po raz pierwszy od 15 lat. Odniósł się do tych smutnych okoliczności defensor lechistów.

– Nie chcę powiedzieć za dużo, ale za dużo rozmyślaliśmy o tym, co będzie w przyszłości, a za mało o tym, co tu i teraz. Nic nie dzieje się z przypadku. Spadliśmy my jako piłkarze. To my wychodziliśmy na boisko – mówił Michał Nalepa w rozmowie z WP SportoweFakty.

– W szatni był smutek i wstyd. Ja na razie czuję wstyd. To najgorszy dzień w mojej karierze. Zrzucanie winy na kogokolwiek nie ma sensu, a po drugie to nie jest kwestia jednego zawodnika. Jeśli tylko jeden z nas byłby bez formy, to byśmy z tej ligi nie spadli – kontynuował piłkarz.

– Za dużo piłkarzy było pod formą od pierwszej do ostatniej kolejki – zaznaczył Nalepa.

