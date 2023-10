Nowy kandydat na stanowisko dyrektora Rakowa. Z ligowego rywala

Raków Częstochowa po odejściu Roberta Grafa szuka dyrektora sportowego. Mistrzowie Polski obecnie rozmawiają przynajmniej z dwoma kandydatami, w tym jednym zagranicznym. Kto "reprezentuje" krajowe podwórko? To Łukasz Masłowski, który obecnie pracuje w Jagiellonii Białystok.

Raków. Polak w grze o stanowisko dyrektora

Raków Częstochowa aktualnie prowadzi rozmowy z kandydatami na stanowisko dyrektora sportowego. Mistrzowie Polski aktualnie negocjują przede wszystkim z Marcelem Klosem. Niemiec mający polskie korzenie obecnie pracuje we włoskiej Gonoi jako asystent dyrektora generalnego.

Zgodnie z doniesieniami portalu Meczyki.pl na celowniku Medalików pojawił się także przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy, czyli Łukasz Masłowski. 42-latek od półtora roku zajmuje stanowisko dyrektora sportowego w Jagiellonii Białystok, a w CV ma także Wisłę Płock i Widzew Łódź.

Masłowski jest doceniany za to, jak radzi sobie w klubie, który nie może pochwalić się imponującym budżetem. To za jego sprawą do Białegostoku trafili Pululu, Naranjo, Kubicki i Marczuk, którzy stanowią o sile 3. ekipy ligowej stawki.