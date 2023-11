fot. PressFocus Na zdjęciu: Jan Woś

Jan Woś został nowym trenerem Ruchu Chorzów

49-latek o swoim nowym wyzwaniu opowiedział w rozmowie z klubową stroną internetową

Debiut nowy szkoleniowiec zaliczy w poniedziałek przeciwko Radomiakowi na Stadionie Śląskim

Ruch Chorzów przed trudnymi tygodniami

Ruch Chorzów w najbliższym czasie czekają mecze z Radomiakiem, Widzewem Łódź i Koroną Kielce. W tych spotkaniach Niebiescy mają zamiar nie tylko zapunktować, co zacząć regularnie wygrywać. Impuls ma dać Jan Woś, który zastąpił Jarosława Skrobacza na stanowisku pierwszego szkoleniowca.

– Nie była to dla mnie łatwa decyzja. Raz, że od kilku lat byłem asystentem trenera Skrobacza, a dwa, że nasza sytuacja sportowa jest trudna. Z drugiej jednak strony nie po to decydowałem się na pracę trenera, nie po to się szkoliłem w tym kierunku, by całe życie być asystentem – powiedział wprost Woś cytowany przez KSRuch.com.

– Uznałem, że to może być właśnie ten moment, by podjąć takie wyzwanie. Jestem na to gotowy. Zostałem obdarzony dużym zaufaniem i wsparciem ze strony władz Klubu – Seweryna, Marcina i Marka. Bierzemy się do pracy i głęboko wierzę, że zaczniemy punktować – dodał nowy trener Ruchu.

Debiut w roli pierwszego szkoleniowca Niebieskich urodzony w Pacanowie trener zaliczy w najbliższy poniedziałek w starciu przeciwko Radomiakowi. Rywalizacja odbędzie się o godzinie 19:00. Woś ma konkretny plan na najbliższe dni.

– Sytuacja nie jest komfortowa. Kluczowe jest, aby drużyna znów w siebie uwierzyła. Do tej pory naszą siłą był monolit, na tym bazowaliśmy i musimy do tego wrócić. Chciałbym dotrzeć do każdego zawodnika, poznać jego zdanie na temat obecnej sytuacji i swojej pozycji w drużynie. W tym zespole jest potencjał i głęboko wierzę, że go wydobędziemy – przekonywał trener.