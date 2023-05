PressFocus Na zdjęciu: Roman Kołtoń

Mocne słowa Romana Kołtonia o Ekstraklasie w programie “International Level”

Zdaniem dziennikarza w polskiej lidze gra zbyt wielu obcokrajowców

Ekspert Polsatu Sport zgodził się z ostatnią wypowiedzią Fernando Santosa

Roman Kołtoń bez hamulców. Odniósł się do ostatniej wypowiedzi Fernando Santosa o polskiej lidze

Roman Kołton gościł w poniedziałek w programie “International Level” na kanale “Meczyki”. Ekspert odniósł się w nim do ostatnich słów Fernando Santosa nt. Ekstraklasy w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą dla “Canal+Sport”. Zdaniem selekcjonera reprezentacji w polskiej lidze gra zbyt wielu obcokrajowców, którzy nie prezentują odpowiedniej jakości. I z tymi słowami zgodził się dziennikarz “Prawdy Futbolu”.

– Jego gadanie to była mega diagnoza Ekstraklasy. Ja tego nie lekceważę, bo od pięciu lat stukam i pukam, że jest zalew obcokrajowców. Ekstraklasa zawsze się chwali kontraktem telewizyjnym. Co podpiszą nową umowę, to mówią, że jest lepsza. No dobrze, tylko problem jest taki, że my nie mamy polskiej ligi. Zaczynamy mieć ligę globalizacji. W tamtym sezonie zadebiutowało 119 obcokrajowców i 86 Polaków. Ile można? – powiedział Roman Kołtoń.

Fernando Santos na swoje pierwsze zgrupowanie powołał jedynie trzech piłkarzy z Ekstraklasy: Michała Skórasia, Bena Ledermana oraz Bartosza Salamona. Teraz już wiadomo, że ten ostatni w najbliższych spotkaniach reprezentacji nie będzie mógł wziąć udziału. Bowiem w organizmie obrońcy Lecha Poznań wykryto zakazaną substancję i zawodnik został zawieszony.

