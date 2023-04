Mariusz Lewandowski może stracić pracę w Radomiu. Po dotkliwej porażce z Cracovią władze Radomiaka nie mają już cierpliwości do swojego trenera - donosi Szymon Janczyk.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Lewandowski

Po fatalnym wiosennym bilansie Radomiak zamieszał się w walce o utrzymanie w Ekstraklasie

Wysoka porażka z Cracovią może doprowadzić do poważnych zmian w klubie

Niebawem odbędą się rozmowy w sprawie przyszłości Mariusza Lewandowskiego

Kolejny trener straci pracę?

Zwolnienie Dariusza Banasika i zatrudnienie Mariusza Lewandowskiego w trakcie poprzedniego sezonu wywołało spore kontrowersje. 43-latek ze spokojem utrzymał swój zespół, a do obecnej kampanii przystępował z dużymi nadziejami. Po niezłej rundzie jesiennej Radomiak wiosną punktuje fatalnie, wygrywając w jedenastu meczach zaledwie dwukrotnie.

Największym problemem ekipy z Radomia jest fatalna gra w ofensywie. A w siedmiu wiosennych spotkaniach nie udało się trafić do siatki rywali, co doprowadziło do trudnej sytuacji w tabeli. Radomiak ma tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową i jest zamieszany w walce o utrzymanie w Ekstraklasie.

Szymon Janczyk informuje, że dotkliwa porażka z Cracovią (0-3) może zwiastować poważne zmiany w klubie. Do tej pory władze Radomiaka wykazywały sporą cierpliwość do osoby Lewandowskiego, lecz teraz się ona skończyła. Przyszłość szkoleniowca będzie w najbliższym czasie tematem rozmów wewnątrz gabinetów.

Niewykluczone, że Lewandowski nie dokończy sezonu na ławce trenerskiej Radomiaka. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku.

