Szukam Kamilowi zespołu, głównie na rynku włoskim. Czy możliwy jest jego powrót do Polski? Na to pytanie nie chcę odpowiadać - powiedział Jarosław Kołakowski w rozmowie z "TVP Sport".

IMAGO / Alessandro Garofalo Na zdjęciu: Kamil Glik

Kamil Glik w ostatnim sezonie spadł z Benevento do Serie C

Obecnie piłkarz nie ma klubu

O tym jaka przyszłość czeka defensora mówi Jarosław Kołakowski, menadżer 35-latka

Powrót do Polski?

Ostatni czas z pewnością jest trudny dla Kamila Glika. 35-latek spadł ze swoim Benevento do Serie C i od ponad miesiąca jest bez klubu. Do tego jest pomijany przez Fernando Santosa przy powołaniach na kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski. To powoduje, że coraz mocniej mówi się o ewentualnym powrocie weterana do Polski. Teraz w rozmowie z “TVP Sport” głos ws. przyszłości zawodnika zabrał jego menadżer.

– Szukam Kamilowi zespołu, głównie na rynku włoskim. Czy możliwy jest jego powrót do Polski? Na to pytanie nie chcę odpowiadać – powiedział Jarosław Kołakowski w rozmowie z “TVP Sport”.

Czytaj więcej: Mbappe odrzucił ogromną ofertę