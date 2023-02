fot. PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków Częstochowa sięgnął w sobotę po pierwszy wiosenny komplet punktów. Występ lidera Ekstraklasy przeciwko Piastowi skomentował Marek Papszun. Jego zdaniem gliwiczanie byli trudnym rywalem, choć w ogólnym rozrachunku nie stwarzał realnego zagrożenia.

Raków Częstochowa pokonał Piasta Gliwice 1-0

Ten wynik pozwolił ekipie Marka Papszuna umocnić się na szczycie ligowej tabeli

Szkoleniowiec Rakowa uważa, że jego zespół może prezentować się lepiej

“Mecz był taki, jak pogoda”

Na inaugurację rundy wiosennej Raków Częstochowa niespodziewanie tylko zremisował z Wartą Poznań. Przed własną publicznością celem było więc tylko zwycięstwo. W sobotę do Częstochowy przyjechał Piast Gliwice, który na przestrzeni całego spotkania był stroną wyraźnie gorszą. Raków kontrolował przebieg gry i po złotym trafieniu Vladislavsa Gutkovskisa zainkasował komplet punktów.

– Mecz był taki, jak pogoda. Czyli brzydki. Ale spotkanie było pod naszą kontrolą. Przeciwnik nam nie zaszkodził, było mało sytuacji, wyeliminowaliśmy silne strony w postaci Kądziora czy Wilczka. Stać nas na lepszą grę, ale dzisiaj graliśmy z trudnym rywalem, który zajmuje nieadekwatne miejsce wobec ich możliwości i według mojej oceny Piast spokojnie się utrzyma – podsumował Marek Papszun.

Szkoleniowiec Rakowa został zapytany o dyspozycję stojącego między słupkami Vladana Kovacevicia. Po jednym z jego niecelnych podań dogodną okazję do zdobycia gola miał Damian Kądzior.

– Myślę, że na ilość kontaktów z piłką nie wyglądało to źle. Takie jest ryzyko, chcemy grać przez bramkarza, więc to się zdarza. To jest normalne w piłce. Jeśli podejmujemy ryzyko i Vladan również je podejmuje to jakieś konsekwencje tego mogą być. Ja to ryzyko biorę na siebie, chcę oczywiście, żeby nie popełniał błędów, ale w tym sporcie są one nieuniknione.

Raków ma na swoim koncie 45 punktów. Aktualna przewaga nad drugą w tabeli Legią wynosi dziesięć punktów, choć ekipa ze stolicy Polski mecz w ramach 19. kolejki Ekstraklasy ma jeszcze przed sobą.

