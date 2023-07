fot. Imago / Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Adam Marciniak

Kapitan ŁKS-u słynie z tego, że potrafi zabrać głos na każdy temat

Adam Marciniak w programie Ligi+ Extra odniósł się do kontrowersji w spotkaniu z udziałem Widzew – Puszcza

Sprawa dotyczy zdarzenia z czwartej minuty rywalizacji

Ełkaesiak zabrał głos w sprawie kontrowersji dotyczącej widzewiaka

Widzew Łódź po bardzo emocjonującym spotkaniu sięgnął po trzy punkty w starciu z Puszczą Niepołomice. W każdym razie w rywalizacji nie brakowało kontrowersji. Na temat jednej z nich w studiu CANAL+ Sport w programie Liga+ Extra wypowiedział się piłkarz ŁKS-u.

– Kłóci mi się to z tym, co mówią sędziowie. Mam na myśli to, że po skutecznej interwencji, jak drugą nogą zabierasz zawodnika – mówię o sytuacji dotyczącej graczy z pola – wówczas nie ma to znaczenia, że była piłka. Jest impet i jest faul – mówił Adam Marciniak.

"Ktoś podpalił grilla" 🫣🔥



Adam Marciniak postanowił się włączyć do dyskusji o kontrowersjach z ostatniej kolejki @_Ekstraklasa_ 😉



📺 #LigaPlusExtra trwa na YouTube, w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/2cbTY0XX8S pic.twitter.com/S95mt5eN9Z — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) July 23, 2023

Szybko wątpliwości starał się rozwiać ekspert od kontrowersji – Adam Luczmański.

– Mówimy o sytuacji, gdy obrońca atakuje napastnika. Tymczasem w przypadku tego zdarzenia obaj gracze idą do piłki. Bramkarz jest pierwszy i można się zastanawiać, czy napastnik nie wpada w niego. To są dwie zupełnie inne sytuacje – przekonywał były arbiter.

Czytaj więcej: Trener Widzewa: jesteśmy na etapie doskonalenia i pracy