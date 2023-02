Zagłębie Sosnowiec jest klubem, który powstał w 1906 roku. Zanim jednak Polska na dobre o tej ekipie usłyszała, to mnóstwo wody w Brynicy upłynęło. Dopiero w 1955 roku Zagłębiacy zadebiutowali w najwyższej klasie rozgrywkowej. Gdy już to miało miejsce, to w kolejnym roku powstał Stadion Ludowy. W wieku 67 lat obiekt udaje się natomiast na

Czytaj dalej…