Lukas Podolski przeprosił kibiców Górnika. Mocne słowa po kolejnej porażce

Lukas Podolski zabrał głos po blamażu Górnika Zabrze w Radomiu. Nie chcę widzieć mojej drużyny i klubu w takiej formie - napisał pomocnik na platformie X.

Gorzkie słowa Podolskiego po klęsce Górnika

Lukas Podolski pełni obecnie rolę rezerwowego w Górniku Zabrze. W piątek lider PKO BP Ekstraklasy doznał dotkliwej porażki z Radomiakiem Radom (0:4) w 17. kolejce. Drużyna Michała Gasparika pozostaje bez zwycięstwa od trzech spotkań. Mimo że wciąż utrzymuje trzy punkty przewagi nad drugą Jagiellonią Białystok, zespół Adriana Siemieńca rozegrał aż trzy mecze mniej.

Po przegranym starciu Podolski zabrał głos w mediach społecznościowych. – Chciałbym przeprosić wszystkich naszych kibiców za wczorajszy mecz. Nie chcę widzieć mojej drużyny i klubu w takiej formie – pozbawionych energii i pewności siebie. Każdy zawodnik powinien zadać sobie pytanie, czy dał z siebie wszystko w ostatnich tygodniach – zaznaczył.

– Trzeba się obudzić! Zostały jeszcze dwa mecze. Potrzebujemy każdego, kto będzie w nich gotów dać z siebie wszystko – dodał Podolski. 40-latek nie pojawił się na boisku, lecz swoim wpisem pokazał, że bierze odpowiedzialność za postawę drużyny, która sensacyjnie włączyła się do walki o mistrzostwo Polski.

W obecnym sezonie pomocnik spędził na murawie zaledwie 172 minuty. Jego kontrakt z Górnikiem obowiązuje do czerwca 2026 roku. Przypomnijmy, że mistrz świata dołączył do zabrzan w połowie 2021 roku. Łącznie w barwach 14-krotnego mistrza Polski rozegrał 126 meczów i strzelił 25 goli.