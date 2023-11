Imago / Fotostyk Na zdjęciu: Piłkarze Legii

Legia Warszawa zapewniła sobie dodatkowe kilka milionów dzięki wywalczeniu awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji

Na ten moment zajmują pierwsze miejsce w grupie i są blisko awansu

Stołeczna drużyna zarobiła już ponad 5 milionów euro

5.5 miliona euro już jest. Może być jeszcze więcej

Nie od dziś wiadomo, że gra w fazie grupowej europejskich pucharów wiążę się z dużym zastrzykiem gotówki. Przekonał się o tym w zeszłym sezonie Lech Poznań, który łącznie za dotarcie do ćwierćfinału Ligi Konferencji zarobił aż 8.5 miliona euro. W tym sezonie na dobrej drodze do powtórzenia takiego wyniku jest Legia Warszawa. Drużyna ze stolicy Polski dzięki świetnej grze w Europie już teraz zarobiła dużą kwotę, a przecież podopieczni Kosty Runjaicia mają otwartą autostradę do awansu do fazy pucharowej.

“Wojskowi” zarobili już za swoje występy w europejskich pucharach dokładnie 5.496.500 milionów euro. Na tę kwotę złożył się udział w eliminacjach Ligi Konferencji (300 tys. euro), awans do fazy grupowej LKE (2.94 mln euro), Ranking 10-letni (756.5 mln euro) oraz trzy wygrane w grupie (1.5 mln euro). Do tego trzeba oczywiście doliczyć jeszcze przychody z dnia meczowego. Premiowane jest również wyjście z grupy. Zatem Legia może zarobić dodatkowe 650 tys. euro za zajęcie 1. miejsca lub 325 tys. euro za zajęcie 2. miejsca w grupie.