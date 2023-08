Legia Warszawa wywalczyła w czwartek wieczorem awans do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Tym samym klub z Łazienkowskiej skorzystał z możliwości przełożenia jednego ze swoich meczów.

fot. Imago / Piotr Kucza / FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Wicemistrzowie Polski skorzystali z przywileju przełożenia spotkania, chcąc skupić sie na kluczowym występie na scenie europejskiej

Spotkanie wyjazdowe Legii Warszawa z Pogonią Szczecin zostało przełożone

Komunikat w sprawie pojawił się w mediach społecznościowych PKO Ekstraklasy

Mecz Pogoń – Legia został przełożony

Legia Warszawa jest blisko awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Aby stało się to faktem, to drużyna Kosty Runjaicia musi wyeliminować FC Midtjylland. Wicemistrzowie Polski zmierzą się z ekipą z Danii 24 i 31 sierpnia.

Tymczasem PKO Ekstraklasa w oficjalnym komunikacie przekazała, że starcie w ramach szóstej kolejki, w którym Legia miała zmierzyć się na wyjeździe z Pogonią, nie dojdzie do skutku w pierwotnym terminie na wniosek gości. Rywalizacja ma odbyć się 26 lub 27 września.

ℹ️ W związku ze złożeniem wniosku przez @LegiaWarszawa dot. przełożenia meczu, Departament Logistyki Rozgrywek poinformował, że spotkanie 6. kolejki PKO Bank Polski #Ekstraklasa pomiędzy Pogonią Szczecin a Legią Warszawa zostanie rozegrane w innym terminie. — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) August 18, 2023

Tymczasem w najbliższy weekend Wojskowi zmierzą się na swojej arenie z Koroną Kielce. Podopiecznych Jensa Gustafsson czeka natomiast wyjazdowe starcie z ŁKS-em.

