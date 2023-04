PressFocus Na zdjęciu: Kibice Lecha Poznań

Lech Poznań rozmawia z zawodnikiem drugiej ligi hiszpańskiej

Florian Miguel występuje na pozycji lewego defensora

Szymon Wenerski wyraził opinię nt. zawodnika

Opinia Szymona Wenerskiego nt. Floriana Miguela

Portal “TVP Sport” jakiś czas temu poinformował, że Lech Poznań już negocjuje letni transfer. Mistrzowie Polski rozpoczęli rozmowy z Florianem Miguelem, zawodnikiem SD Huesci, która występuje na zapleczu La Ligi. Kontrakt piłkarza wygasa wraz z końcem sezonu, więc klub z Bułgarskiej będzie mógł negocjować przeprowadzkę bezpośrednio z piłkarzem.

Strona “Transfery.info” skontaktowała się z Szymonem Wenerskim, ekspertem hiszpańskiej piłki, który wyraził opinię na temat Floriana Miguela.

– Miguel to podstawowy defensor średniaka zaplecza La Ligi, który dysponuje dobrą skocznością oraz przyzwoitą siłą fizyczną i wytrzymałością. Do tego jest dość agresywny w doskoku, co w naszej lidze powinno dawać co najmniej solidność. Jeśli zatem Lech szuka kogoś solidnego, to bardzo dobrze trafił. Nie ma wątpliwości, że Francuz jest w Hiszpanii przyzwyczajony do szybszej gry, niżeli w Polsce – mówił

– Generalnie uważam, że jest to dobry piłkarz, ale czy na Lecha Poznań? Jeśli tak, to ponownie pokaże to, gdzie jest nasz futbol w odniesieniu do zaplecza hiszpańskiej ekstraklasy – dodał Szymon Wenerski.

Florian Miguel trafił do SD Huesci latem 2021 roku. W obecnym sezonie na zapleczu elity rozegrał 30 spotkań, w których zdobył jedną bramkę oraz zanotował tyle samo asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia zawodnika na 1,8 miliona euro.

Sprawdź także: Popis polskiego duet. Trafienie Jóźwiaka po asyście Świderskiego [WIDEO]