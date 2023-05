Lech podjął decyzję ws. szpaleru dla Rakowa. John van den Brom z jasnym przekazem

John van den Brom złożył jasną deklarację dotyczącą szpaleru dla Rakowa. Trener "Kolejorza" odniósł się do tego na konferencji prasowej poprzedzającej mecz.

PressFocus Na zdjęciu: John van den Brom

Raków Częstochowa zapewnił sobie mistrzostwo Polski

Jedną z tradycji jest wykonanie świeżo upieczonemu mistrzowi szpaleru

Lech Poznań podjął w tej sprawie decyzję

Jasna deklaracja trenera. Lech Poznań zrobi szpaler dla Rakowa

Raków Częstochowa zapewnił sobie mistrzostwo Polski po 31. kolejkach. Jedną z tradycji jest docenienie świeżo upieczonego mistrza poprzez wykonanie szpaleru. Lech Poznań zdecydował się wykonać ten gest, co potwierdził John van den Brom na konferencji prasowej. “Kolejorz” zmierzy się z Rakowem w niedzielę (14 maja) o godzinie 17:30.

– Jesteśmy dużym klubem i chcemy pokazać klasę, być ponad wszelkimi emocjami. Raków zasłużył na tytuł, wygrał ligę ze sporą przewagę nad nami, Legią, Pogonią i pozostałymi. Szpaler to normalna rzecz. Nie widzę problemu. Dlaczego nie? My to po prostu zrobimy, nie rozmawiamy o tym w szatni. Najważniejsze jest zwycięstwo w meczu – przyznał John van den Brom, trener Lecha, na przedmeczowej konferencji.

