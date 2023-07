Lech działa. Kluczowy pomocnik na dłużej w Poznaniu

Lech Poznań poinformował, że Radosław Murawski zostaje na dłużej w szeregach Kolejorza. Środkowy pomocnik podpisał nowy kontrakt, ważny przynajmniej do 30 czerwca 2026 roku.

MAGO / Newspix/ Patryk Pindral Na zdjęciu: Radosław Murawski

Lech Poznań jest niezwykle aktywny w ostatnich dniach

Klub z Wielkopolski sprowadził już dwóch nowych graczy

Kolejorz działa także w sprawie zawodników, którzy już znajdują się w kadrze

Lech przedłuża umowę z podstawowym graczem

Lech nie zwalnia tempa przed startem sezonu. Do stolicy Wielkopolski trafili już Elias Andersson i Miha Blazić, a Filip Dagerstal definitywnie przeniósł się do Poznania. Kolejorz nie próżnuje także w kwestii przedłużania współpracy z graczami, którzy już są w kadrze. Mikael Ishak, Antonio Milić, Nika Kwekweskiri i Jesper Karlström już podpisali nowe umowy, a teraz to tego grona dołączył Radosław Murawski.

🚨 Radosław Murawski na dłużej w Lechu Poznań 🚨#Murawski2026 pic.twitter.com/yqxGi2Ir0l — Lech Poznań (@LechPoznan) July 7, 2023

Pomocnik, który zasilił szeregi poznaniaków w lecie 2021 roku, związał się z Lechem kontraktem ważnym 30 czerwca 2026 roku. Tak o 29-latku wypowiedział się Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy klubu:

– Jest on jednym z liderów, filarów naszego środka pola. Przez ostatnie dwa lata gry w Kolejorzu pokazał swoimi umiejętnościami piłkarskimi i swoim charakterem, a także zaangażowaniem nie tylko w szatni, ale i w życiu całego zespołu, że jest ważnym ogniwem drużyny.