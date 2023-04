PressFocus Na zdjęciu: Dusan Kuciak

Dusan Kuciak w ostatnim spotkaniu Lechii Gdańsk obronił rzut karny

Dobra postawa Słowaka nie pomogła jednak w wywalczeniu choćby punktu

Doświadczony zawodnik ciągle nie traci jednak nadziei na utrzymanie

“Mam wiarę, mam nadzieję i chcę pracować”

Lechia Gdańsk ma na swoim koncie tylko 26 punktów i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Biało-Zieloni tracą pięć oczek do bezpiecznej pozycji i do końca będą walczyć o utrzymanie się na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Dusan Kuciak po poniedziałkowej porażce 0:1 z Jagiellonią Białystok w rozmowie z portalem “Lechia.net” wypowiedział się o sytuacji drużyny z Trójmiasta.

– Ja wiem, że zagraliśmy słabo i rozumiem, że kibicom jest trudno mieć nadzieję. Ja jednak mam taką nadzieję. Piłka nożna widziała już inne rzeczy, które wydawały się mało prawdopodobne. Piłka cały czas jest w grze, a w sobotę kolejna okazja, aby powalczyć o ligowe punkty. Jeśli jednak zaprezentujemy się tak, jak w Białymstoku, to będzie ciężko o punkty. Mam wiarę, mam nadzieję i chcę pracować. Tak jak oczekuję więcej od siebie, to tak samo od kolegów, bo zagraliśmy słaby mecz – powiedział Dusan Kuciak.

– Szkoda mi naszych kibiców, którzy przyjechali do Białegostoku zamiast spędzić święta z rodziną. Dziękuję im i nie będę przepraszać, bo nie mam za co, ale jest mi na pewno przykro, że pokonali długą drogę, żeby nas wspierać, a my się prezentujemy tak, jak się prezentowaliśmy w meczu z Jagiellonią – dodał.

– Nie wygrywamy meczów bezpośrednich. Z Koroną przegraliśmy, ze Śląskiem remis był jak porażka, wreszcie w Białymstoku mogliśmy zbliżyć się do Jagiellonii i znowu przegrywamy. Optymizm opieram na tym, co widzę na treningach – stwierdził doświadczony bramkarz.

– W środę albo w czwartek coś powiem kolegom, bo na treningach potrafią strzelać piękne bramki – od słupka, w „okno”, po koźle. Przychodzi mecz i nie oddajemy celnego strzału. To mi przeszkadza. Na treningu wszystko jest fajne i łatwe, a potem przychodzi mecz i jesteśmy “zesrani” – zakończył.