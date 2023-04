fot. PressFocus Na zdjęciu: Dusan Kuciak

Lechia Gdańsk przegrała w sobotę z Pogonią Szczecin 0-1

Do bezpiecznego miejsca gdańszczanie tracą pięć punktów

Dusan Kuciak był mocno zawiedziony postawą formacji ofensywnej

“Co z tego, że my dobrze gramy?”

Zmiana trenera nie pomogła Lechii Gdańsk. W trzech meczach pod wodzą Davida Badii udało się zdobyć zaledwie punkt. W sobotę gdańszczanie przegrali z Pogonią Szczecin 0-1 i mają coraz mniejsze szanse na utrzymanie w Ekstraklasie.

Był to dla Lechii czwarty kolejny mecz bez strzelonego gola. Dusan Kuciak udzielił po zakończonym spotkaniu emocjonalnego komentarza, w którym nie krył pretensji do swoich kolegów.

– Prowadziliśmy grę, mieliśmy strzelać gole i nie strzelaliśmy. Z Pogonią to samo. Nie wiem, Dante Stipica obronił chyba dzisiaj cztery sytuacje. Ja już nie wiem, jakie lepsze okazje musimy stwarzać, by w końcu zdobyć bramkę. Co z tego, że my dobrze gramy? Mam to gdzieś. Ja chcę trzy punkty.

– Chcę wierzyć, jestem przekonany, że jesteśmy w stanie utrzymać Ekstraklasę, ale potrzeba bramek – czwarty mecz z rzędu i zero bramek. Wciąż słyszę, że mamy najgorszą defensywę, już mam tego dosyć. Tracimy dużo bramek, ale proszę popatrzeć, jak je tracimy. Chcę się śmiać i w tej samej chwili płakać. Od dłuższego czasu mamy dramatyczną ofensywę, niech zawodnicy, którzy grają z przodu przejmą odpowiedzialność i wezmą na klatę sytuację w jakiej jesteśmy – grzmiał Kuciak.

Dusan Kuciak nie krył rozczarowania po meczu z @PogonSzczecin: "Muszę się mocno powstrzymywać, bo przekraczamy już wszystkie granice, które są możliwe" 🔥



📺 LIGA+ trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgkuOv pic.twitter.com/VrCPxjLYKE — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 15, 2023

Zobacz również: Mariusz Lewandowski kończy pracę w Radomiaku. Poznaliśmy nazwisko następcy