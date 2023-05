PressFocus Na zdjęciu: Adrian Lis - Warta Poznań

Do kuriozalnego trafienie doszło w meczu Warty Poznań z Radomiakiem Radom

Bramkarz gospodarzy minął się z piłką

Warta do przerwy przegrywa 0:2 z ekipą z Radomia

“Najłatwiejszy gol w karierze”

Do niecodziennej sytuacji doszło w meczu PKO Ekstraklasy pomiędzy Wartą Poznań a Radomiakiem Radom. Bramkarz zespołu gospodarzy przy próbie wyjścia do piłki minął się z nią, co skutecznie wykorzystał rywal. Adrian Lis nie trafił w futbolówkę w okolicach szesnastego metra od własnej bramki, nic więc dziwnego, że Lisandro Semedo nie miał problemu z trafieniem do bramki “Zielonych”.

Co za błąd Adriana Lisa! 😳 @1910radomiak prowadzi z Wartą już 2:0!



📺 Transmisja meczu Warta – Radomiak trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgkuOv pic.twitter.com/5MfcASnbeR — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 15, 2023

Radomiak Radom do przerwy prowadzi z Wartą Poznań 2:0 po bramkach Luisa Machado i Lisandro Semedo. Obecnie goście zajmują 10. miejsce w tabeli, z kolei Warta Poznań jest siódma.

