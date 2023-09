🟨🟥 K. Kuzera: Plan na mecz, jego realizacja – to wszystko było i sprawdzało się. Zdobyliśmy bramkę. Do 30 minuty powinniśmy strzelić jeszcze dwie. Niestety, swoim brakiem odpowiedzialności podaliśmy rywalowi rękę. To nie była strata kontroli. To była nonszalancja.