Kontrowersyjny przepis zniknie z PKO Ekstraklasy? Wielu go nie chciało

IMAGO / Jakub Piasecki / Newspix Na zdjęciu: Podolski i Szmyt

Wkrótce zniknie przepis o młodzieżowcu z PKO Ekstrklasy

Ten zapis w regulaminie wzbudzał liczne kontrowersje

Kluby dążą do jego rychłej likiwdacji

Kluby PKO Ekstraklasy chcą likwidacji przepisu o młodzieżowcu

Przepis o młodzieżowcu w PKO Ekstraklasie był przez ekspertów oraz fanów krytykowany od początku jego powstania. Nie brakowało opinii, że gdyby nie on część młodych zawodników nie dostałaby szansy występu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Z drugiej strony, jeśli młody zawodnik będzie prezentował dobre umiejętności i to i bez tego zapisu dostanie szansę gry.

Przepis w swojej historii był już modyfikowany, a wygląda na to, że zostanie całkowicie zlikwidowany. Taką wiadomość przekazał Szymon Janczyk w serwisie Weszlo.com. – Na agendę wrócił temat młodzieżowców i choć nie odbyło się żadne oficjalne głosowanie w tej sprawie, to każdy klub deklarował, jakie stanowisko zajmie w tej sprawie. Wygląda na to, że przepis o młodzieżowcu zniknie z Ekstraklasy – czytamy.

Takie głosy pojawiały się już przed rozpoczęciem obecnego sezonu, jednak teraz sytuacja ma wyglądać zupełnie inaczej. Jak przekazuje Janczyk aż 16 z 18 przedstawicieli klubów z Ekstraklasy opowiedziało się za likwidacją przepisu o młodzieżowcu.

Jednak na oficjalne potwierdzenie tych doniesień przyjdzie nam jeszcze zaczekać. Sprawa może zostać wyjaśniona w przyszłym roku. Zmiany musi zatwierdzić przede wszystkim PZPN.

