Śląsk Wrocław w tym sezonie zachwyca swoją dyspozycją. W każdym razie decydenci klubu nie zamierzają się dotychczasowymi wynikami WKS-u zadowalać. Jednocześnie trwają prace nad wzmocnieniami drużyny. Aktualnie we Wrocławiu trenuje Patryk Klimala, co może być ciekawym rozwiązaniem dla aktualnego wicelidera PKO Ekstraklasy.

Rewelacją trwającego sezonu PKO Ekstraklasy bez wątpienia jest Śląsk Wrocław, walczący o najwyższe cele

Nie można wykluczyć, że ekipę Jacka Magiery niebawem nie wzmocni solidny napastnik

SlaskNet przekazał, że we Wrocławiu trenuje Patryk Klimala

Zawodnik aktualnie z powodu konfliktu w Izraelu zawiesił swój kontrakt z Hapoelem Beer Sheva

Klimala wrócił do Polski

Śląsk Wrocław w sobotę wieczorem rozegra spotkanie w ramach 13. kolejki PKO Ekstraklasy z Ruchem Chorzów. Wojskowi do potyczki przystąpią po wygranym meczu z Legią Warszawa (4:0). Wygrana była okazała, ale nie znaczy to, że nie może być lepiej.

W związku z napiętą sytuacją w Izraelu ostatnio Patryk Klimala zawiesił kontrakt z Hapoelem Beer Sheva, ale go nie rozwiązał. Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądała przyszłość piłkarza. Nie można jednak wykluczyć, że FIFA podejmie podobną decyzję w przypadku zawodników występujących w Izraelu, jak to miało miejsce swego czasu graczami grającymi w Rosji i w Ukrainie, czyli pojawi się opcja dołączenia do ekip z innych lig na zasadzie specjalnie otwartego okna transferowego.

Klimala obecnie zakotwiczył we Wrocławiu, o czym informuje serwis SlaskNet i zaczął indywidualne treningi. Niewykluczone jednak, że piłkarz może być docelowo ciekawą alternatywą dla Śląska, jeśli nie uda się przedłużyć klubowym działaczom umowy z Erikiem Exposito. Tym bardziej że byłby do pozyskania za darmo. W każdym razie do takiego rozwiązania sprawy jeszcze daleka droga.

Klimala w przeszłości miał już szansę trafić do klubu z Wrocławia. Zimą 2016 roku piłkarz był testowany w kontekście ewentualnego dołączenia do drugiej drużyny WKS-u. Wyjechał nawet na zgrupowanie z ta ekipą. Ostatecznie jednak porozumienia nie udało się zawrzeć. Klimala wystąpił w 42 spotkaniach w Ekstraklasie. Strzelił w nich osiem goli i zaliczył cztery kluczowe podania.

