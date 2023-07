"Gdyby Goncalo Feio był nieco innym człowiekiem i nie miał takiej skłonności do wywoływania awantur, pewnie to on dzisiaj walczyłby o Ligę Mistrzów z Rakowem" - mówi Mateusz Rokuszewski na antenie "Kanału Sportowego".

PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Mateusz Rokuszewski stwierdził, że Goncalo Feio był pierwszym, który miał uczyć się od Marka Papszuna

To właśnie Portugalczyk miał być przymierzany jako jego następca

Problem jednak polegał w charakterze trenera

Feio mógł być na miejscu Szwargi

Nie ma wątpliwości, że pod względem czysto sportowym Gonaclo Feio jest jednym z najbardziej utalentowanych szkoleniowców pracującym w naszym kraju. W przypadku Portugalczyka bardzo ważnym elementem jest jednak jego temperament. Bowiem w ostatnim czasie głośno było o licznych aferach, które miał wszczynać trener. Teraz ciekawy głos w jego sprawie zabrał Mateusz Rokuszewski na antenie “Kanału Sportowego”.

– Gdyby Goncalo Feio był nieco innym człowiekiem i nie miał takiej skłonności do wywoływania awantur, pewnie to on dzisiaj walczyłby o Ligę Mistrzów z Rakowem. On jako pierwszy został wyłapany jako ten obiecujący, młody trener, który miał się uczyć od Marka Papszuna – mówi ekspert “Canal+ Sport”.

